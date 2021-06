Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Julian Alaphilippe livre son analyse de sa victoire !

Publié le 27 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Le Tour de France a pris son grand départ samedi à Brest. Julian Alaphilippe a assumé son statut de champion du monde en remportant la première étape, synonyme de maillot jaune. Le Français s'est pourtant fait peur dans le final.

La France n'aura pas eu à attendre longtemps pour une victoire française sur le Tour de France 2021. Julian Alaphilippe savait qu'il pouvait réaliser coup double dès cette première étape en Bretagne. Avec sa sixième victoire sur une course de la Grand Boucle , le Français s'empare déjà du maillot jaune. Cela faisait 20 ans, avec la victoire de Christophe Moreau en 2001, qu'un coureur tricolore n'avait plus remporté la première étape de la compétition. Pour autant, si Alaphilippe faisait forte impression sur son vélo, le coureur de la formation Deceuninck - Quick-Step a bien cru qu'il n'allait pas réussir à aller au bout de son effort.

« À un moment j’ai cru que j’allais m’écraser »