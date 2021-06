Cyclisme

Cyclisme : La grande annonce d'Egan Bernal sur la suite de sa saison !

Publié le 22 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que le doute planait sur sa participation aux prochains Jeux Olympiques, Egan Bernal a fait le choix de ne pas se rendre à Tokyo. Le Colombien privilégie le Tour d'Espagne.

À 24 ans, Egan Bernal a déjà un palmarès bien rempli. Après avoir remporté le Tour de France en 2019, le Colombien a remporté le Tour d'Italie en mai dernier. Après la Grande Boucle et le Giro , il ne manque plus que la Vuelta à Egan Bernal pour rejoindre Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Christopher Froome dans le cercle fermé des vainqueurs des trois grands Tours. Pour mettre toutes les chances de son côté lors du prochain Tour d'Espagne qui débutera le 14 août prochain, le coureur de la formation Ineos a décidé de faire l'impasse sur les Jeux olympiques.

« Depuis la fin du Giro, je ne suis monté que 3 fois sur mon vélo »