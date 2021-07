Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Pogacar déjà sacré ?

Publié le 2 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Le vainqueur du Tour de France 2020 a impressionné lors du contre la montre qu’il a remporté aisément mercredi. Au point de déjà se poser comme vainqueur incontestable ?

Avec 19 secondes d’avance sur son poursuivant et 31 sur Mathieu van der Poel, le début de Tour un peu plus compliqué de Tadej Pogacar n’est plus qu’un lointain souvenir. Désormais le Slovène se présente comme grand favori à sa propre succession. Déjà porteur du maillot blanc, le jeune coureur de 22 ans se trouve à 8 petites secondes de Mathieu van der Poel. Les étapes de montagne - défavorable au maillot jaune, plutôt considéré comme un sprinteur- devraient asseoir sa domination. La question peut alors se poser : Pogacar a-t-il déjà gagné la course ?

Les concurrents sont déjà loin derrière

Le cycliste slovène dispose d’un éventail de qualité indéniable. Ses capacités en montagne (il a remporté le maillot à pois l’an passé) devraient lui permettre de revêtir la tunique jaune. Quid alors de ses concurrents ? La plupart ont déjà pris trop de retard. Avec 48 secondes, Julian Alaphilippe pourrait être le plus sérieux d’entre eux, mais il ne dispose pas d’un profil de grimpeur. Même chose pour Wout Van Aert; les spécialistes comme Rigoberto Uran (+ 1min29 sec) ou Primoz Roglic (+1 min 48 sec) ont déjà trop de retard. La Grande Boucle semble déjà jouée d’avance. Faut-il pour autant renoncer à la suivre ? Ce serait oublier la glorieuse incertitude du sport. Rappelons que l’an passé le Tour paraissait promis à Primoz Roglic, or on connaît la suite…