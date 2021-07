Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Julian Alaphilippe a un coup à jouer pour son manager !

Publié le 2 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Après un chrono décevant, Julian Alaphilippe peine à retrouver le maillot jaune. Le Français pourrait avoir ses chances dans la 7ème étape de ce vendredi, qui correspond à ses qualités.

Julian Alaphilippe est remonté à bloc. Après avoir remporté le maillot jaune lors de la première étape du Tour de France, le Français l'a cependant perdu dès le lendemain au profit de Mathieu van der Poel. Ce vendredi, lors de la 7ème étape reliant Vierzon et Le Creusot, Alaphilippe pourrait bien avoir un coup à jouer. La course sera marquée par de nombreuses bosses, dont une pente à 18% au sommet de la côte du Signal d'Uchon, à 18 kilomètres de l'arrivée. Une côté répondant aux qualités de puncheur du champion du monde, qui pourrait bien placer une attaque pour aller récupérer le maillot jaune.

« Julian est capable de concentrer toute son énergie sur une attaque »