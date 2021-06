Cyclisme

Cyclisme : Les confidences d'Alaphilippe après la 2ème étape du Tour de France !

Publié le 27 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur de la première étape du Tour de France samedi, Julian Alaphilippe n’aura pas pu conserver son maillot jaune ce dimanche. Devancé de 8 secondes par le gagnant du jour Mathieu van der Poel, le cycliste reste malgré tout deuxième au classement général, et s’est exprimé en sortie d’étape.

Après une première journée de rêve, Julian Alaphilippe n’a pas su conserver son maillot jaune ce dimanche lors de la deuxième étape du Tour de France. Le cycliste tricolore s’est fait devancer au classement général par le Néerlandais Mathieu van der Poel, vainqueur de l’étape du jour. Avec 8 secondes de retard sur le maillot jaune, Julian Alaphilippe est désormais deuxième au général, mais n’a pas de quoi baisser les bras. Le Français s’est exprimé après la course ce dimanche, et n’a pas semblé trop déçu.

« Il n'y a pas de regrets, j'ai donné le maximum »