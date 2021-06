Cyclisme

Cyclisme : Les mots forts de Geraint Thomas sur la 1ère étape du Tour de France !

Publié le 26 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors que Julian Alaphilippe s’est imposé ce samedi lors de la première étape du Tour de France, la journée de l’équipe INEOS Grenadiers n’a pas été une réussite. Son leader Geraint Thomas, s’est exprimé sur cette étape bizarre et terrible pour certains de ses coéquipiers.

Le Tour de France a plutôt bien commencé pour les coureurs français, puisque c’est Julian Alaphilippe qui a remporté la première étape ce samedi. Le tricolore s’empare donc du maillot jaune et réalise la bonne opération de la journée. Tout le contraire de l’équipe INEOS Grenadiers qui a connu un bon nombre de mésaventures ce samedi. À la suite d’une chute collective, deux de ses coureurs ont perdu énormément de temps au général. Geraint Thomas, vainqueur de la Grande Boucle et leader d’INEOS Grenadiers, s’est exprimé sur cette journée bizarre et à oublier.

« Je ne me sens jamais à 100% sur la première étape »