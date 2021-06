Cyclisme

Cyclisme : L’objectif de Christopher Froome pour le Tour de France !

Publié le 23 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Christopher Froome sera bien de retour cette année su le Tour de France après sa grave blessure en 2019. Le cycliste de l’équipe Israel-Start Up Nation peine à retrouver son niveau d’antan, et ne fera pas figure de leader sur ce Tour. Mais le plus important n’est pas là pour le Britannique, qui s’est exprimé sur son approche de la Grand Boucle.

Après sa terrible blessure lors du Critérium du Dauphiné en 2019, Christopher Froome ne retrouvera sûrement jamais son meilleur niveau. Mais avec le travail, le cycliste d’Israel-Start Up Nation a su quand même revenir au niveau professionnel, et aura la chance de pouvoir participer cette année au Tour de France. Bien qu’il ne soit plus dans le costume de leader de son équipe, Christopher Froome va surtout profiter et aider ses coéquipiers à performer. Le Britannique s’est exprimé avant le début de la Grande Boucle sur son retour en France, mais aussi sur son objectif caché.

« Le scénario rêvé serait de gagner une étape »