Cyclisme : Alaphilippe relativise après la 7ème étape du Tour de France !

Publié le 2 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

En méforme lors du contre-la-montre, Julian Alaphilippe n’a pas su redresser la barre ce vendredi lors de la septième étape du Tour de France. Le coureur tricolore a perdu énormément de temps au général, mais ne semble pas affolé pour autant.

Ce vendredi, Julian Alaphilippe a comme beaucoup était surpris du déroulé de la course lors de la septième étape du Tour de France. Terminant à la 19ème position, loin du maillot jaune, le cycliste français ne prend pas une bonne option au classement général. 7ème à plus de 4 minutes de Mathieu van der Poel, le coureur de la Deceuninck-Quick Step s’est exprimé en sortie de course. Julian Alaphilippe préfère relativiser sur sa prestation du jour.

« Je n'ai vraiment aucun stress, je profite vraiment de ma course »