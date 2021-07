Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Les explications de Pogaçar sur ses difficultés !

Publié le 7 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Mis en difficulté dans les derniers kilomètres de cette 11ème étape, Tadej Pogacar a tout de même conservé son avance. Mais ses concurrents ont pris conscience que c’était possible de le faire plier.

Si certains observateurs pensaient que Tadej Pogacar avait déjà plié le Tour de France, l’étape du jour au Mont Ventoux les a fait mentir. Même si le Slovène va conserver son maillot jaune, il n’a pas rassuré sur sa forme. Dans le finish de l’étape, Tadej Pogacar a craqué. Mis à l’amende dans les derniers kilomètres par Jonas Vingegaard, le maillot jaune s’est refait dans la descente et n’a pas concédé de temps à ses adversaires directs. Mais maintenant, ils savent que c’est possible. Et Pogacar va devoir surveiller ses arrières...

« Ça a été un peu trop pour moi et j'ai craqué »