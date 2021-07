Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : La réponse de Pogacar sur les soupçons de dopage !

Publié le 6 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Après avoir déjà assommé le Tour de France dès la première semaine de course, les grosses performances de Tadej Pogacar ont semé quelques doutes. Le Slovène s'est prononcé sur les soupçons qui pèsent sur lui.

Un coureur qui surdomine le peloton peut vite semer le doute sur les routes du Tour de France. Cette année, Tadej Pogacar semble intouchable pour la victoire finale et ne devrait pas être inquiété pour ramener le Maillot Jaune à Paris. Samedi, lors de la 8ème étape, le Slovène s'est envolé à 30 kilomètres de l'arrivée en terminant plusieurs minutes devant le groupe des favoris. Malgré une journée plus compliquée dimanche, le coureur de la formation UAE-Emirates a tout de même accentué son avance. Conscient que son niveau peut amener des polémiques, Tadej Pogacar a tenu à répondre aux sceptiques.

« Dimanche j'ai été contrôlé trois fois »