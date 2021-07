Cyclisme

Cyclisme : L'aveu de Tadej Pogacar après la 9e étape du Tour de France !

Publié le 4 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 4 juillet 2021 à 21h39

Dans le dur ce dimanche, Tadej Pogacar a eu les ressources pour accrocher une 6ème place et conserver son maillot jaune malgré la grande performance de Ben O’Connor. Après cette 9ème étape, le jeune slovène a félicité son concurrent du jour et n’a pas caché sa joie de conserver la tête de la course.

Brillant samedi, Tadej Pogacar a vécu un dimanche plus compliqué. Moins en jambes sur le début de l’étape, le phénomène slovène a laissé Ben O’Connor filer en tête de la course. A tel point que Pogacar a virtuellement perdu son maillot jaune. Mais même à 22 ans, le coureur de l’équipe UAE-Emirates a su se remettre dans le droit chemin pour conserver sa tunique de leader. A présent, Tadej Pogacar va pouvoir profiter pleinement de sa journée de repos avec la conscience tranquille. Car mardi, c’est encore le Slovène qui démarrera l’étape avec le maillot jaune.

« Ça n'aurait pas été la pire chose pour moi de perdre le maillot, mais je l'aime bien »