Cyclisme : La joie de Mark Cavendish après sa victoire d’étape !

Publié le 30 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors qu’il n’avait plus pris part au Tour de France depuis 2018, Mark Cavendish a renoué avec le succès ce mardi lors de la 4ème étape. Vainqueur devant Nacer Bouhanni au sprint, le cycliste britannique renaît de ses cendres après avoir connu des moments très compliqués. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step s’est exprimé avec joie après sa 31ème victoire sur la Grand Boucle.

Ce mardi s’est déroulée la quatrième étape du Tour de France, qui s’est logiquement terminée par un sprint. C’est Mark Cavendish, 36 ans, qui a triomphé sur la ligne d’arrivée en empochant sa 31ème victoire d’étape sur la Grande Boucle . Une performance impressionnante pour le coéquipier de Julian Alaphilippe, qui était pourtant au fond du trou il y a quelques semaines. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step n’avait plus participé au Tour de France depuis 2018, et renoue donc avec le succès. Mark Cavendish s’est exprimé après sa victoire d’étape, et n’a pas caché sa joie.

« J’espère que ça donnera de l’espoir à des gens qui sont dans des situations difficiles »