Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : L'annonce fracassante de Mathieu van der Poel !

Publié le 4 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Après avoir perdu son maillot jaune lors de la huitième étape de samedi, Mathieu van der Poel a décidé de quitter les routes du Tour de France.

Les coups de tonnerre s'enchaînent sur la Grande Boucle . Alors que Primoz Roglic a abandonné le Tour de France en raison de ses blessures, Mathieu van der Poel a annoncé qu'il ne prendrait pas le départ de la 9ème étape entre Cluses et Tignes. Le coureur de la formation Alpecin-Fenix privilégie les Jeux olympiques de Tokyo, où il vise la médaille d'or en VTT. Après Roglic, c'est donc un autre grand nom qui s'apprête à quitter le Tour de France. Mathieu van der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, aura marqué cette édition du Tour en ayant porté pendant six jours consécutifs le Maillot Jaune.

« Mon intérêt est désormais de me focaliser sur les JO »