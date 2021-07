Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : La terrible annonce de Primoz Roglic...

Publié le 4 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

En difficulté depuis sa chute lors de la troisième étape, Primoz Roglic a décidé de quitter les routes du Tour de France.

C'est un énorme coup dur pour Primoz Roglic. En accord avec sa formation Jumbo-Visma, le Slovène a pris la décision d'abandonner le Tour de France. À cause de ses nombreuses blessures, Roglic n'arrivait pas à lutter avec les favoris et se retrouvait samedi à près de 40 minutes du Maillot Jaune Tadej Pogacar au classement général. La huitième étape entre Oyonnax et Le Grand-Bornand semblait celle de trop pour Roglic, qui a terminé la course à la 175ème place, sur les 177 coureurs en lice. Désormais, le Slovène compte se soigner en gardant en ligne de mire les Jeux olympiques de Tokyo, le 24 juillet prochain.

« Ça ne sert à rien de continuer ainsi »