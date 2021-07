Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : La déception de Nacer Bouhanni après la 6ème étape !

Publié le 1 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Une nouvelle fois sur le podium d’une étape, Nacer Bouhanni court toujours après une victoire sur ce Tour de France. Le coureur de l’équipe Arkéa-Samsic est déçu, mais pas abattu.

L’expérience a parlé aujourd’hui à Châteauroux. Une fois de plus, Nacer Bouhanni n’a pas réussi à s’imposer sur ce Tour de France. Et comme souvent, c’est Mark Cavendish qui a eu le dernier mot. Pour la seconde fois sur ce Tour de France, l’Anglais a fini en tête et Nacer Bouhanni a dû se contenter d’une place sur le podium, la troisième déjà sur cette Grande Boucle. Si le sprinteur de l’équipe Arkéa-Samsic a encore l’occasion d’inverser la tendance, il a tout de même affiché sa déception après la course.

« Trois fois sur le podium c'est bien mais j'espère en gagner une »