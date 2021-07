Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Mark Cavendish est méfiant pour la course au maillot vert !

Publié le 1 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

De nouveau victorieux sur cette 6ème étape, Mark Cavendish conserve son maillot vert. Malgré tout, le coureur de 36 ans reste méfiant, conscient de la difficulté de conserver la tunique du meilleur sprinteur.

Incertain avant ce Tour de France, Mark Cavendish vient de décrocher sa deuxième victoire d’étape. Un début de Tour parfait pour l’Anglais qui était à un rien de prendre sa retraite l’an dernier. Finalement, Mark Cavendish a fait son retour avec l’équipe Deceuninck-Quick Step aux côtés d’un certain Julian Alaphilippe. Et pour le moment, Cavendish est maillot vert. Mais pour combien de temps ?

«Il faut s'accrocher tout le temps. En perdant 15 points, ça peut très vite changer»