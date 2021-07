Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Les craintes de Julian Alaphilippe avant le Mont Ventoux !

Publié le 6 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Ce mercredi, le peloton du Tour de France a un grand rendez-vous avec la double ascension du Mont Ventoux. De quoi faire peur à Julian Alaphilippe.

Actuel 35ème du Tour de France au soir de la dixième étape, le coureur de la Deceuninck-Quick Step Julian Alaphilippe termine, comme son équipe, tout sourire une belle journée. En effet, après la victoire de leur coéquipier Mark Cavendish, ces derniers ont réussi à mettre de côté l’étape dantesque de dimanche dernier dans les Alpes. Pari réussi puisque leur victoire collective a marqué les esprits. De bonne augure avant la double ascension du Mont Ventoux ce mercredi ? Pas si sûr à en croire Alaphilippe.

« J'ai tout donné, je suis épuisé »