Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe dresse un premier bilan de son Tour de France !

Publié le 5 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

À la veille de la dixième étape du Tour de France, Julian Alaphilippe s’est exprimé sur la première partie de la course, tout en évoquant son classement actuel.

Au repos ce lundi après une épreuve dantesque sous la pluie et dans le froid, certains coureurs du Tour de France tirent déjà un premier bilan de leur performance. Après neuf étapes, marquées par plusieurs incidents, des chutes, ou encore la protestation de plusieurs participants quant au danger du parcours de cette édition 2021, certains coureurs peuvent s’estimer heureux de leur classement. De son côté, Julian Alaphilippe pointe à la 37ème place, à 47 minutes du maillot jaune, le Slovène Tadej Pogacar. Pourtant le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step n’est pas surpris par son classement.

« Je n'ai jamais annoncé que je venais avec l'ambition de faire le classement général »