Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Julian Alaphilippe revient sur son calvaire lors de la 9ème étape !

Publié le 4 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Largué dans la course au maillot jaune, Julian Alaphilippe va désormais se focaliser sur les victoires d’étape. Après ce 9ème épisode, le champion du monde français est revenu sur les conditions climatiques très difficiles de ce dimanche.

Les coureurs savaient à quoi s’attendre ce dimanche. Une étape encore bien corsée, un temps très british , mais surtout un suspense haletant. Mais pas pour Julian Alaphilippe. Dans le dur malgré sa présence dans l’échappée matinale, le champion du monde français n’a jamais semblé capable de rester dans la roue des favoris, y compris Tadej Pogacar, encore impressionnant malgré les conditions. Et voilà Alaphilippe à 47 minutes du leader slovène au général…

« J’avais les jambes un peu tétanisées, j’ai fini comme j’ai pu »