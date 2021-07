Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le bel hommage de Cavendish pour ses coéquipiers !

Publié le 6 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Vainqueur d'une troisième étape sur ce Tour de France 2021, Mark Cavendish a été élogieux envers ses coéquipiers.

Vainqueur d’une étape pour la troisième fois sur ce Tour de France 2021, sa 33ème au total, le Britannique Mark Cavendish n’est plus qu’à une victoire d’égaler le record, détenu par la légende belge Eddy Merckx. À Valence, lieu d’arrivée de la 10ème étape, le coureur de 36 ans, membre de l’équipe Deceuninck-Quick Step a tenu a mettre en avant la qualité de ses partenaires de route.

« Il n'y a que des coureurs exceptionnels autour de moi »