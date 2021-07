Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Ce coup de gueule contre Mathieu van der Poel !

Publié le 6 juillet 2021 à 17h35 par T.M.

Ayant porté le maillot jaune durant la première semaine du Tour de France, Mathieu van der Poel a toutefois abandonné afin de se préparer pour les Jeux Olympiques. Une décision vivement critiquée par Eddy Merckx.

Alors que Julian Alaphilippe avait réussi à enfiler le maillot jaune après la 1ère étape du Tour de France, c’est ensuite Mathieu van der Poel qui l’a repris. L’histoire était ainsi très belle pour le petit-fils de Raymond Poulidor. Toutefois, une fois arrivée dans les premiers pourcentages, le coureur d’Alpecin-Fenix n’a pas pu suivre les meilleurs grimpeurs. Et ayant dans un coin de sa tête les Jeux Olympiques et l’épreuve de VTT, Van der Poel a même décidé de se retirer du Tour de France pour se préparer au mieux pour Tokyo.

« Ce n’est pas bon pour le cyclisme »