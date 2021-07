Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Cavendish envoie un message fort à Froome !

6 juillet 2021

Bien loin de ses plus belles années, Christopher Froome a fait son retour sur le Tour de France après deux ans d'absence. Un retour au plus haut niveau qui impressionne Mark Cavendish.

Le retour de Christopher Froome sur le Tour de France n'a pas été de tout repos. Dès la première étape, le Britannique a été pris dans la lourde chute causée par une spectatrice qui voulait montrer sa pancarte trop près de la route. Désormais membre de la formation Israel-Start Up Nation, le quadruple vainqueur de la Grande Boucle est bien loin de jouer le classement général. Froome va surtout chercher terminer le Tour, alors qu'il est à la peine au sein du peloton en raison de ses blessures. Pour son ancien coéquipier lors de ses années chez la Sky Mark Cavendish, la combativité de Christopher Froome est exemplaire.

« Chris Froome a été un champion durant de nombreuses années »