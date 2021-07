Cyclisme

Cyclisme : Les confidences de Christopher Froome sur le Tour de France !

Publié le 1 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors qu’il a chuté dès la première étape du Tour de France, Christopher Froome a réussi à se remettre en course et se débrouille correctement depuis. Le cycliste britannique s’est exprimé après la 5ème étape ce mercredi sur ses sensations et objectifs.

Après avoir chuté dès le premier jour, Christopher Froome effectue un Tour de France plutôt tranquille et loin du peloton de tête. Le Britannique n’est bien sûr plus le leader de son équipe Israel Start-Up Nation, et semble juste vouloir profiter de participer à une course aussi historique. À la suite de la cinquième étape ce mercredi qui était un contre-la-montre, Christopher Froome s’est exprimé sur les sensations de prendre part de nouveau à un Tour de France. Mais le quadruple vainqueur de la Grand Boucle a aussi évoqué ses objectifs.

« C'est mon objectif principal, aider mes équipiers à gagner une étape »