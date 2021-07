Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le soulagement de Mark Cavendish après la 9ème étape !

Publié le 5 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 5 juillet 2021 à 9h44

Dans une 9ème étape marquée par des conditions météorologiques difficiles, Mark Cavendish est soulagé d'être rentré dans les délais.

Entre Cluses et Tignes, le peloton a vécu un calvaire dimanche. Pour cette deuxième étape de montagne, le Tour de France a traversé les Alpes dans des conditions dantesques. Entre le froid et la pluie, les coureurs étaient bien loin des fortes chaleurs habituelles de la Grande Boucle . Pour les sprinteurs, déjà peu à l'aise quand la route s'élève, la course est encore plus compliquée. Malgré la peur de ne pas rentrer dans les délais et d'être éliminé du Tour, Mark Cavendish a lui réussi à terminer l'étape à temps, contrairement aux Français Arnaud Démare et Bryan Coquard. Pour le Britannique, la route est encore longue pour ramener le Maillot Vert à Paris.

« Je savoure le fait d’être encore en course »