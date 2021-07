Cyclisme - Tour de France

Cyclisme - Tour de France : Pogacar en rajoute une couche sur les soupçons de dopage !

Publié le 12 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Leader du Tour de France, Tadej Pogacar possède une avance impressionnante de cinq minutes sur son plus proche poursuivant. Ultra favori pour le maillot jaune, le Slovène n'échappe pas aux critiques et s'est de nouveau prononcé sur le sujet.

Une 15e étape rondement menée ce dimanche a permis à Tadej Pogacar de conforter une avance de 5min 18 secondes sur Rigoberto Uran, deuxième du classement général. Une performance impressionnante pour le vainqueur du Tour de France 2020. Le Slovène semble intraitable et ne paraît posséder aucune faiblesse. En montagne (7e du classement) comme au sprint (6e), Pogacar répond présent. De quoi éveiller quelques soupçons...

‹‹ Je comprends cette question car le cyclisme a un lourd passé, mais je n'ai rien préparé pour y répondre ››