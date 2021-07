Cyclisme

Cyclisme : Pogaçar affiche sa confiance pour la fin du Tour de France !

Publié le 8 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Après cette 12ème étape à rebondissement, c’est encore Tadej Pogaçar qui s’en sort avec le maillot jaune. Et la confiance est toujours présente du côté du Slovène.

Une fois n’est pas coutume, Tadej Pogaçar va s’endormir avec le sentiment du devoir accompli, mais surtout avec son maillot jaune. Une 12ème étape du Tour de France maîtrisée et pas de casse pour sa première place au général. A plus de la moitié de cette Grande Boucle, Pogaçar possède plus de 5 minutes d’avance sur Rigoberto Uran, son premier poursuivant. Et même si le coureur de l'équipe UAE-Emirates a laissé paraître quelques signes de faiblesse, il semble presque intouchable. Et le Slovène en a conscience.

« Mon avantage au classement général est important, donc je ne suis pas inquiet »