Cyclisme - Tour de France : La mise en garde du manager de Julian Alaphilippe !

Publié le 12 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Après une victoire dès la première étape du Tour de France, Julian Alaphilippe ne parvient pas à finaliser un deuxième succès. Le manager de son équipe, Patrick Lefevère, estime que la manière de courir du champion du monde pourrait finir par se retourner contre lui.

Julian Alaphilippe n'est pas du genre à se contrôler. Après un début réussi sur le Tour de France en remportant le Maillot Jaune dès la première étape, le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step ne parvient pas à concrétiser une nouvelle victoire. Présent dans de nombreuses échappées lors des dernières étapes, le champion du monde n'est pas parvenu à aller au bout de ses tentatives. Avec son maillot arc-en-ciel sur le dos, Alaphilippe fait peur au sein du peloton. Pour son manager Patrick Lefevère, le statut de Julian Alaphilippe pénaliserait le Français.

« Julian fait une course beaucoup trop folle »