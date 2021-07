Cyclisme

Cyclisme : Les confidences de l'entraîneur de Julian Alaphilippe sur ses ambitions !

Publié le 9 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Présent dans les échappées de la 8ème et de la 9ème étape, Julian Alaphilippe vit sa Grande Boucle au jour le jour. Pour son entraîneur et cousin Franck Alaphilippe, il serait difficile pour le champion du monde de jouer le classement général lors d'un futur Tour de France.

Julian Alaphilippe aime se faire plaisir et le prouve. Le coureur de la formation Deceuninck-Quick-Step a montré toute sa palette depuis le début du Tour de France. Maillot Jaune dès une première étape taillée pour lui, Julian Alaphilippe est aussi sorti du lot en haute montagne. Lors de la 8ème étape qui traversait à deux reprises le Mont Ventoux, le Français était présent dans l'échappée pour disputer la victoire, finalement remportée par Wout van Aert. Également à l'aise en contre-la-montre, Alaphilippe semble avoir toutes les capacités pour jouer les premières places au classement général du Tour de France. Cependant, pour son entraîneur, jouer le général ne correspondrait pas à l'état d'esprit de Julian Alaphilippe.

« S’il se ratait au général, ce serait un Tour de France loupé »