Cyclisme - Tour de France : La satisfaction d'Alaphilippe après le Mont Ventoux !

Publié le 7 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Arrivé 23ème de la 11ème étape, ponctuée par la redoutée double ascension du Mont Ventoux, Julian Alaphilippe avait le sourire aux lèvres au moment d'analyser sa performance du jour.

À l’occasion de la 11ème étape du Tour de France ce mercredi les grimpeurs étaient servis. Pas une mais deux ascensions du Mont Ventoux étaient au programme de cette étape reliant Sorgues à Malaucène. Et à ce petit jeu, c’est le Belge de l’équipe Jumbo-Visma, Wout Van Aert qui s’est imposé en solitaire. Quant à Julian Alaphilippe, le coureur de la Deceuninck-Quick Step a terminé à une convaincante 23ème place, plutôt un bon résultat pour celui qui craignait le Mont Ventoux. À la fin de la course, le Grançais de 29 ans s’est exprimé au micro de France Télévisions . Et visiblement, le coureur était satisfait.

« Je n’ai rien à regretter »