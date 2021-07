Cyclisme

Cyclisme : La joie de Mark Cavendish après avoir égalé le record d’Eddy Merckx !

Publié le 9 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur de la 13ème étape du Tour de France ce vendredi, Mark Cavendish est rentré dans l’histoire du cyclisme en égalant le nombre de victoires d’Eddy Merckx sur la Grand Boucle. Le cycliste britannique s’est exprimé sur cet exploit en sortie d’étape.

Mark Cavendish a remporté ce vendredi sa 34ème étape sur le Tour de France, et égale ainsi le record du légendaire Eddy Merckx. Un moment historique donc pour le Britannique qui va conserver le maillot vert après cette 13ème étape. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step remporte dans le même temps sa quatrième victoire sur le Tour de France 2021, et effectue donc un retour triomphant à 36 ans. Mark Cavendish s’est exprimé en sortie d’étape sur sa victoire du jour historique.

« Je ne pense pas qu'on puisse me comparer à Merckx »