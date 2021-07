Cyclisme

Cyclisme : Les grandes confidences de Thibaut Pinot !

Publié le 6 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors qu'il se remet toujours d'une blessure au dos, Thibaut Pinot est l'un des grands absents du Tour de France. Après avoir enchaîné des moments difficiles, le Français a confié qu'il n'était pas loin de tout arrêter.

Thibaut Pinot garde espoir malgré les épreuves. Le Français vient de probablement enchaîner les deux années les plus difficiles de sa carrière. Après l'abandon du Tour de France en 2019 où il figurait parmi les favoris, le coureur de la Groupama-FDP avait chuté dès la première étape de la Grande Boucle en 2020, le blessant sérieusement au dos. Thibaut Pinot souffre toujours de cette blessure dont il essaye peu à peu de se débarrasser. Absent des routes depuis fin avril et un Tour des Alpes compliqué, le Français espère revenir au plus vite à la compétition. Le coureur de 31 ans a dernièrement repris les sorties longues sur son vélo.

« J’ai songé à arrêter ma carrière »