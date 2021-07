Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : La déception d'Alaphilippe après la 12ème étape !

Publié le 8 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

9ème de l’étape du jour, Julian Alaphilippe n’a pas pu profiter de l’échappée dans laquelle il s’était encore faufilé. Après la course, le champion du monde a fait part de sa déception.

Toujours pas de nouvelle victoire pour Julian Alaphilippe ce jeudi. Depuis la 1ère étape de ce Tour de France, le champion du monde français est en quête d’une deuxième victoire d’étape, lui qui est largué dans la course au maillot jaune. Si Julian Alaphilippe a encore fait partie de l’échappée, il n’a pas pu se distinguer face à des « hommes rapides » comme il le dit. A mi-chemin de cette Grande Boucle, le Français reste pour le moment sur un goût d’inachevé.

« J'ai fait des efforts, mais j'étais très marqué »