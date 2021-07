Cyclisme

Cyclisme : Les mots forts de Julian Alaphilippe sur le Tour de France !

Publié le 11 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Présent dans l’échappée du jour, Julian Alaphilippe n’aura pas pu jouer la victoire lors de la 15ème étape du Tour de France. Douzième sur la ligne d’arrivée, le cycliste tricolore s’est exprimé sur sa journée et la suite pour lui.

Julian Alaphilippe vise désormais des victoires d’étape sur le Tour de France, et ce dimanche lors de la 15ème étape, le cycliste tricolore était présent dans l’échappée. Malheureusement pour lui, le coureur de la Deceuninck - Quick Step a semblé trop court physiquement et s'est contenté d’une douzième place sur la ligne d’arrivée. En sortie d’étape, Julian Alaphilippe s’est exprimé sur sa prestation du jour et la suite de son Tour de France.

« C'est déjà un Tour plus que réussi pour moi, et il faut savourer aussi »