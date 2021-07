Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe encense Mark Cavendish !

Publié le 9 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Vainqueur de la 13ème étape au sprint, Mark Cavendish a égalé Eddy Merckx en remportant sa 34ème victoire d’étape sur la Grande Boucle. Son coéquipier tricolore Julian Alaphilippe s’est exprimé sur cet exploit, et n’a pas hésité à encenser le Britannique.

Ce vendredi fut historique pour le cyclisme après la victoire de Mark Cavendish sur la 13ème étape du Tour de France. En effet, le Britannique a égalé le record d’Eddy Merckx en remportant une 34ème étape sur la Grande Boucle . Un chiffre impressionnant qui prouve le niveau de régularité affiché par Mark Cavendish tout au long de sa carrière. À 36 ans, le coureur de la Deceuninck-Quick Step peut encore rentrer dans l’histoire de son sport en devenant le cycliste ayant remporté le plus grand nombre d’étapes sur le Tour de France. Julian Alaphilippe, coéquipier de Mark Cavendish, s’est exprimé sur cette journée historique et a encensé son ami.

« On ne peut pas rêver mieux, c'est vraiment super »