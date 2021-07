Cyclisme

Cyclisme : La confiance de Pogacar pour la suite du Tour de France !

Publié le 10 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Largement en tête au classement général, Tadej Pogacar semble intouchable sur ce Tour de France 2021 et devrait garder le maillot jaune sur ses épaules jusqu’à la toute fin. Le cycliste slovène s’est exprimé après la 14ème étape ce samedi, et a affiché une confiance totale.

Tadej Pogacar domine totalement ses concurrents sur ce Tour de France pour l’instant, et s’envole vers sa deuxième Grande Boucle après celle de 2020. Le coureur UAE Team Emirates est le leader au classement général et semble difficile à rattraper. Avec plus de 4 minutes d’avance sur son dauphin, le Slovène devrait pouvoir conserver le maillot jaune jusqu’à la fin sans trop de soucis. Après la 14ème étape du Tour de France ce samedi, Tadej Pogacar s’est exprimé sur la suite de la compétition.

« Je me sens confiant, mais il faudra tout de même rester vigilants sur les prochaines étapes »