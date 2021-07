Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Pogacar annonce la couleur avant la 14ème étape !

Publié le 10 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Avec aucun adversaire à sa taille, Tadej Pogacar est le leader incontestable du Tour de France cette année. Le Slovène reste déterminé malgré son avance confortable au classement général.

Le Tour de France reprend de la hauteur ce samedi. Pour la 14ème étape, le peloton devra rallier Carcassonne à Quillan, dans un parcours comprenant cinq cols répertoriés. De son côté, Tadej Pogacar est sur un matelas en tête du classement général, avec 5min18 d'avance sur son premier concurrent, Rigoberto Uran. Avec un niveau qui paraît largement au-dessus des autres coureurs, Pogacar pourrait accroître son avance au cours des prochains jours dans les Pyrénées. Et si certains leaders venaient à attaquer le Slovène, le maillot jaune est prêt à riposter.

« Nous sommes prêts pour défendre ce Maillot Jaune »