Cyclisme - Tour de France : La joie de Guillaume Martin dauphin de Tadej Pogacar !

Publié le 10 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Au terme de la 14ème étape du Tour de France, Guillaume Martin s’est emparé de la deuxième place au classement général et réalise la très belle opération du jour. Le cycliste tricolore s’est exprimé en sortie d’étape sur sa performance.

Alors que le Tour de France semble déjà joué tant Tadej Pogacar et son équipe dominent les débats, Guillaume Martin a créé la surprise ce samedi lors de la 14ème étape de la Grande Boucle . Bien embarqué dans une échappée, le coureur de Cofidis a terminé avec plus de 5 minutés d’avance sur ses concurrents directs. Le résultat est magnifique pour Guillaume Martin puisqu’il est désormais le dauphin de Tadej Pogacar au classement général. Le Français s’est exprimé en sortie d’étape sur sa prestation du jour.

« J'ai vu une opportunité dans la bosse en milieu de course, c'était risqué »