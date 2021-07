Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Eddy Merckx se confie sur la comparaison avec Mark Cavendish !

Publié le 10 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

En ayant remporté la 13ème étape du Tour de France, Mark Cavendish compte 34 succès sur la Grande Boucle, tout comme Eddy Merckx. Malgré le fait d'avoir été égalé, la légende belge n'accepte pas la comparaison.

Avec sa 34ème victoire en carrière sur le Tour de France, Mark Cavendish a égalé le record du plus grand cycliste de l'histoire, Eddy Merckx. Le Britannique pourrait même bien battre le record du Belge d'ici la fin de la Grande boucle , puisque deux étapes taillées pour les sprinteurs devraient encore avoir lieu. Pour autant, comme l'a déclaré Cavendish lui-même après son succès : « Je ne pense pas qu'on puisse me comparer à Merckx, il restera le plus grand de tous les temps. » Une analyse que partage Le Cannibale , qui a notamment remporté à 5 reprises le Tour de France, 5 fois le Tour d'Italie et une fois le Tour d'Espagne.

« Ne me comparez pas à Cavendish, s’il vous plaît »