Cyclisme

Cyclisme : Le constat de Julian Alaphilippe sur son Tour de France !

Publié le 13 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Premier coureur à avoir porté le maillot jaune sur ce Tour de France 2021, Julian Alaphilippe a été plus discret depuis. Alors que la dernière ligne droite de la Grande Boucle démarre ce mardi, le cycliste tricolore aura pour lui réussi son Tour de France.

Julian Alaphilippe aura connu des hauts et des bas durant ce Tour de France 2021, avec notamment une première étape gagnée et un maillot jaune sur les épaules. Puis, des courses plus difficiles et un retard de presque une heure sur Tadej Pogacar avant le début de la 16ème étape ce mardi. Alors que les coureurs rentrent dans la dernière ligne droite de la Grande Boucle , Julian Alaphilippe s’est exprimé sur son Tour de France jusqu’à présent, et dresse un bilan plutôt positif.

« J'ai couru comme j'aime le faire et je me suis fait plaisir »