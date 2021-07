Cyclisme

Cyclisme : L'incroyable révélation de Thomas Voeckler sur sa carrière !

Publié le 11 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Aujourd'hui consultant pour France Télévisions, Thomas Voeckler est l'un des coureurs français les plus marquants de sa génération. Une popularité loin d'être acceptée par les autres coureurs.

Thomas Voeckler n'a toujours pas sa langue dans sa poche. Âgé de 42 ans, l'ancien champion tricolore a fait rêver le public français en s'emparant du Maillot Jaune pour 10 jours à deux reprises sur le Tour de France, en 2004 et en 2011. Il y a dix ans, Voeckler était même tout proche d'accrocher le top 3 du classement général et de monter sur le podium à Paris, avant de finalement craquer dans une ultime étape de montagne et d'échouer à la quatrième place. Malgré sa grande popularité sur les routes, Thomas Voeckler confie que cela était loin d'être le cas au sein du peloton.

« La grande majorité du peloton ne m’aimait pas »