Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le terrible constat de Chris Froome !

Publié le 13 juillet 2021 à 18h35 par T.M.

Alors que Chris Froome rêvait d’une 5ème victoire sur le Tour de France, cela est loin d’être le cas. Actuellement, le Britannique est plus en mode survie.

Victime d’une terrible chute au printemps 2020, Chris Froome n’avait pu participer à la dernière édition du Tour de France. Pendant de longs mois, le Britannique a dû se reposer et se rééduquer avec pour objectif de remonter sur un vélo. Ça, le coureur de l’équipe Israël Start-Up Nation y est arrivé. Problème, Froome n’a clairement plus le niveau qui lui avait permis de survoler le Tour de France et de s’imposer à 4 reprises. Présent au départ de cette Grande Boucle, Froome est très loin des meilleurs, d’ailleurs, il le reconnait, cela est très loin d’être une partie de plaisir pour lui actuellement.

« Je compte les jours »