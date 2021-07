Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Peter Sagan donne de ses nouvelles après son abandon !

Publié le 12 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Après son abandon avant la 12e étape, suite à une blessure au genou, on craignait le pire pour Peter Sagan. Mais le coureur slovaque a donné des nouvelles rassurantes.

Lors de la 3e étape de ce Tour de France, Peter Sagan et Caleb Ewan ont tous les deux chuté à l'arrivée à Pontivy. Si Ewan avait du déclarer forfait dès le lendemain pour cause de fracture de la clavicule, Sagan, touché au genou, avait décidé de poursuivre la course. Mais la douleur trop intense l'a forcé à abandonner au départ de la 12e étape du Tour de France. Un abandon de plus pour une Grande Goucle décidément compliquée.

Des nouvelles rassurantes !