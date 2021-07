Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : La joie de Tadej Pogaçar après la 19ème étape !

Publié le 16 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Tout proche de remporter son second Tour de France de suite, Tadej Pogaçar s’est exprimé sur la fin de cette Grande Boucle et sa fierté de mettre son pays à l’honneur.

Encore et toujours maillot jaune de ce Tour de France, Tadej Pogaçar se rapproche doucement d’un second sacre sur la Grande Boucle. Il faut dire que le Slovène a mis toutes les chances de son côté. Avec 5 minutes d’avance sur son premier concurrent, Pogaçar a eu la bonne idée de gagner deux étapes consécutives pour définitivement plier le Tour. Et après cette 19ème étape relativement tranquille, le coureur de l’équipe UAE-Emirates a bien entendu conserver sa tunique de leader.

« Grâce à cela, je rentre à la maison et je vois de plus en plus de monde sur des vélos »