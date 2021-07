Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : L’émotion de Mark Cavendish après la 19ème étape !

Publié le 16 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 16 juillet 2021 à 19h36

A 36 ans, Mark Cavendish n’a jamais été aussi proche de boucler un 2ème Tour de France avec le maillot vert sur le dos. En plus d’être le meilleur sprinteur, le Britannique est aussi le coureur ayant remporté le plus d’étapes devant Eddy Merckx, de quoi le rendre fier.

Toujours maillot vert du Tour de France à deux jours de l’arrivée sur les Champs-Elysées à Paris, Mark Cavendish est bien parti pour réaliser un exploit qu’il n’avait plus fait depuis dix ans. Et en plus du maillot vert, le coureur anglais en a profité pour battre le nombre de victoires d’étape d’Eddy Merckx avec 34 succès. Ce vendredi, Mark Cavendish n’a pas pu arriver en tête, mais il a pu croiser le mythique coureur belge, de quoi le rendre très heureux.

« Pour moi, il est plus qu'un héros, j'ai envie de dire que c'est un ami »