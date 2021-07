Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe fait le bilan de sa dernière étape !

Publié le 14 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Premier maillot jaune du Tour de France, Julian Alaphilippe réalise une belle édition 2021. Réaliste dans ses ambitions, le coureur de la Quickstep dresse un bilan de sa 16e étape et de ce qu'il attend.

Si le profil de la 16e étape du Tour correspondait plutôt bien à Julian Alaphilippe (une descente, un sprint, un col de 1ere catégorie puis une côte de 4e catégorie), son classement est resté plutôt modeste (115e). Désormais 27e au classement général, l'ancien maillot jaune a fait une croix sur un hypothétique rêve de victoire. Mais Julian Alaphillippe a encore d'autres challenges qui l'attendent : 5e au classement du meilleur sprinteur et 10e à celui du meilleur grimpeur, il peut continuer à espérer.

Deux étapes délicates