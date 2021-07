Cyclisme - Tour de France

Tour de France : Tadej Pogacar envoie un énorme message !

Publié le 15 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Vainqueur d'une deuxième étape d'affilée ce jeudi, Tadej Pogacar semble avoir définitivement mis fin au suspens dans cette édition du Tour de France. Même le Maillot Jaune confesse se rapprocher de la victoire.

La 18e étape, ce jeudi, offrait aux coureurs l'ascension du mythique col du Tourmalet. Une étape taillée sur pièce pour les grimpeurs et remportée par... Tadej Pogacar. Le Slovène est arrivé en tête pour la deuxième fois d'affilée. A l'issue de cette étape, Pogacar a récupéré le maillot à pois. Il est ainsi assuré de décrocher au moins ce prix à l'issue de la Grande Boucle. Mais sa victoire au classement général semble également en très bonne voie, le coureur disposant de 5 minutes 45 d'avance sur son premier poursuivant Jonas VIngegaard.

Tadej Pogacar affiche sa confiance !