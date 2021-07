Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : David Gaudu s'enflamme sur les performances de Pogacar !

Publié le 15 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Après une nouvelle victoire mercredi lors de la 17ème étape du Tour de France, Tadej Pogacar a confirmé une fois de plus sa domination. Pour le Français David Gaudu, le Slovène est intouchable cette année.

David Gaudu ne pouvait rien faire malgré sa détermination. Mercredi, lors de l'étape reliant Muret et le sommet du col du Portet à Saint-Lary-Soulan, le coureur de la formation Groupama-FDJ a tout tenté pour lutter avec les meilleurs du peloton. Le Français n'a pourtant jamais réussi à faire la jonction avec le trio de tête composé de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Richard Carapaz. David Gaudu termine finalement quatrième de la course, à plus d'une minute des trois premiers du classement général. Pour le grimpeur français, le gagnant du Tour de France est déjà tout trouvé.

« Pogacar est le patron du Tour cette année »