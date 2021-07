Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Eddy Merckx encense Tadej Pogaçar !

Publié le 16 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Parti pour remporter un second Tour de France de suite, Tadej Pogaçar a reçu les louanges d'Eddy Merckx. La légende belge voit le jeune slovène capable de gagner plus de 5 éditions de la Grande Boucle.

Leader incontesté de ce Tour de France 2021, Tadej Pogaçar est à deux jours d’un deuxième sacre consécutif sur la Grande Boucle. A seulement 22 ans, le Slovène est déjà l’un des meilleurs cyclistes au monde. Impressionnant de facilité tout au long de ce Tour, Pogaçar a tapé dans l’œil d’une légende de cette épreuve : Eddy Merckx. 5 fois vainqueur du Tour de France, le Belge reste tout de même subjugué par les performances de Tadej Pogaçar.

« Il peut certainement gagner le Tour de France plus de cinq fois »