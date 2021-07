Cyclisme

Cyclisme : Les mots forts de Thomas Voeckler après la course aux JO !

Publié le 24 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Ce samedi, aucun coureur tricolore n’a fini sur le podium ce samedi lors de l’épreuve en ligne des JO de Tokyo. Thomas Voeckler, le sélectionneur de l’Équipe de France, s’est exprimé après la course et semble fier de ses cyclistes.

Alors que prenait place ce samedi l’épreuve de cyclisme en ligne pour les hommes à Tokyo, la France n’a pas réussi à décrocher une médaille. David Gaudu, qui a terminé 7ème sur la ligne d’arrivée, aura été le plus grand espoir français. Une petite déception donc pour l’Équipe de France et son sélectionneur Thomas Voeckler. Ce dernier s’est exprimé en sortie de course sur la prestation globale de son équipe, et reste très fier de ses coureurs.

« Franchement je n'ai aucun reproche ou regret sur le comportement de l'équipe de France »