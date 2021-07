Cyclisme

Cyclisme : Les confidences de Voecker avant les Jeux Olympiques !

Publié le 21 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

L'équipe de France de cyclisme peut-elle faire un coup sur les Jeux Olympiques ? Thomas Voeckler, sélectionneur des Bleus, n'affiche pas une confiance débordante.

Il y a 5 ans, aux Jeux Olympiques de Rio, la délégation française de cyclisme repartait bredouille. Mais avec toutefois une belle promesse, Julian Alaphilippe, 4e de la course. En 2021, Alaphilippe n'est pas présent. Romain Bardet et Thibaut Pinot, autres coureurs renommés, ont préféré renoncer à cet événement. Les chances françaises semblent donc réduites pour la course en ligne. Sélectionneur de cette équipe de France, Thomas Voeckler en est bien conscient.

Voeckler lucide sur les chances françaises